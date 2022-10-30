製作人唐在揚和澳門籍導演丁冠濠，30日率領演員林暉閔、吳翰林出席高雄電影節《龍魂》媒體見面會，片中林暉閔飾演被霸凌者、吳翰林則是霸凌他的人，但兩人都崇拜同1位武術大師。有趣的是，兩位主演的角色充滿中二感，拍「釘孤支」打戲的時候，出拳還要突破恥度喊出「龍魂」兩字。

丁冠濠說自己以前都是被霸凌的一方，所以透過影視作品，讓林暉閔完成自己的願望。作為學生演員，林暉閔以前也曾被霸凌，甚至被打過，但他其實是跆拳道高手，被教練叮囑「術高莫用」，被打總是不會還手，直到國中快畢業終於有次忍不住，待對方先動手就還擊，讓對方縫了7針。

問兩位演員私下是否為中二本性？林暉閔說其實自己內心會有很多中二的小劇場，告白會在內心演練一遍；而吳翰林沒有兄弟姊妹，以前也會憑空想像自己是將軍，跟空氣中不存在的千軍萬馬廝殺，兩人也都感謝丁冠濠給機會，讓他們出社會工作之後還能釋放中二魂。