台灣運彩T1聯盟30日繼續在新莊體育館進行，地主新北中信特攻靠著「大房東」曾文鼎最後3秒的致勝三分球，最後以101比98氣走台南台鋼獵鷹，笑納開季2連勝，也暫居聯盟龍頭地位，T1聯盟下周末將移師台中台灣體大體育館進行。

儘管獵鷹用李漢昇先發應戰，卻因他過早吞下兩犯，讓谷毛唯嘉在開賽才3分鐘就被換上場，谷毛唯嘉一上來就先傳助攻，接著發揮速度優勢快攻放進職籃生涯第1分，不過特攻也有林秉聖表現出色，雙方打完首節，特攻27比25小幅領先。

來到第2節，獵鷹很快就取得超前，也讓比賽變成互有領先局面，儘管特攻守不住德古拉，獵鷹也同樣對艾德、克利斯兩名洋將毫無對策，不過林秉聖在上半場結束同時投進還沒過中線的超大號三分球，幫助特攻仍以51比50領先獵鷹。

布朗第3節火力全開，單節投進3顆三分球，幫助獵鷹打出15比2，轉眼取得70比59領先，可是獵鷹總教練劉孟竹突然換下布朗，奉送特攻馬上打出14比2超前攻勢，謝亞軒更在第3節結束同時投進壓哨三分球，特攻76比73領先。

打到最後9分16秒，布朗疑似故意拉下抓到籃球的阿巴西，隨即跟林韋翰在場上互嗆，最後兩人各被吹一次技術犯規，特攻趁勢打出8比0攻勢，更以88比79領先，可是獵鷹也靠德古拉帶領，打出12比2回擊，比賽完全進入膠著。

打到最後1分26秒，艾德灌籃更製造犯規完成三分打，特攻98比95領先，布朗卻在最後18秒投進追平三分球，沒想到暫停過後，曾文鼎埋伏在三分線外出手投進，時間僅剩3秒，獵鷹竟然交給整場比賽都沒得分的巴爾飛特三分出手沒進，比賽就此落幕。