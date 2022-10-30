刑事局30日表示，近日全球通膨走升，經濟向下風險提高，景氣趨於疲弱，也因此增加民眾借貸需求，因而衍生佯稱代辦貸款的詐騙手法。警方統計，今年至10月23日為止，假借貸的詐騙案有574件，較去年同期（324件）成長達77％，日趨嚴重。

警方說，詐騙集團看準貸款需求對象的亟需資金的心理，假冒銀行專員以臉書貸款廣告、簡訊、LINE加好友方式，標榜「保證借得到」，讓民眾落入詐騙陷阱。詐騙集團會假冒放貸專員，向民眾以辦理貸款為由，收取各種名目的經辦費用，最終無法順利借貸。

北部張姓女子因小額借貸需求，主動聯繫借貸網站的陳姓理專，對方先以開辦手續費為由，需繳交1萬元開辦費，匯款後又以張女帳戶有問題，要求以其他帳戶匯款證明帳戶可正常交易，最後又表示須提供一定保證金才能放貸，前後匯款3次，金額達22萬，直至連繫不上才知遭詐。

另名中部涂姓女子曾為打工提供帳戶給詐騙集團使用而帳戶遭警示，在求職無門情況下，偶然在臉書看到資金周轉廣告，標榜「急速周轉」。經聯繫「林小姐」後，涂女向對方表示帳戶遭凍結，且急需資金周轉，對方表示為評估她的還款能力，需由另名產物保險專員評估。

假專員致電表示，因她所有的帳戶都被警示，信用瑕疵難以貸款，請她先匯款到產物保險的公司戶，證明具還款能力後，款項將於信用評估後陸續返還。涂女因為過去曾遭詐騙，不斷詢問「應該不是詐騙吧？」，最終被假專員以「保證金需至少達借貸金額的6成」等話術說服，向姊姊借帳戶依指示匯款10萬元，後續追問放貸流程，沒想到竟遭封鎖，才知被騙。

刑事局提醒民眾，沒有不抵押、不照會、免保人卻「保證放款」的借貸方式，更沒有利用匯款就可以證明還款能力或提高個人信用的作法。另外「解凍保證金」及「流水帳系統檢測有誤」都是常見的借款詐騙話術，民眾若有借款需求，務必「只」透過合法的管道借錢，透過銀行就是較為安全的借款方式。

刑事局也指出，除匯款證明還款能力或匯款解除警示帳戶的話術，貸款詐騙更具有4大特徵：仿效知名銀行、搜尋不到相關公司資訊、要求給付證件、標榜一定過件。3大途徑：透過臉書假貼文、LINE 假訊息、簡訊，有借貸需求的民眾務必詳加辨識、不提供個人證件及帳戶。