22歲的徐瑋澤（左）以長他1歲的王品澔為學習對象。（粘耿豪攝；服裝提供：Sandro）

22歲的徐瑋澤（右）以長他1歲的王品澔為學習對象。（粘耿豪攝；服裝提供：Sandro）

徐瑋澤是愛笑的陽光大男孩。（粘耿豪攝；服裝提供：Sandro）

22歲的伊林娛樂新星徐瑋澤在同門的王品澔之後，也加入《全明星運動會4》，在郭泓志領軍的黃隊表現出色，以王品澔為學習榜樣、挑戰目標的他，也已獲得MVP肯定。兩個陽光大男孩日前一起受訪，細數共同點其實不少，2019年參與同一屆伊林璀璨之星選秀，王品澔獲男模組冠軍，徐瑋澤則是花漾少男少女組最上鏡頭獎，兩人還是醒吾科技大學的學長學弟，徐瑋澤因身高185公分，加入伊林後和王品澔一起成為模特兒、參與走秀，未來也想跟王一樣參與戲劇演出。

徐瑋澤表示，當年參加伊林璀璨之星時，他和王品澔才分別19、20歲，加上同校，又一起上表演課，所以認識滿久，以前在學校遇到時都還會聊天，「品澔入選第三季、公布影片當天，我們剛好一起上表演課，當下就是一群人一起為他歡呼！」他本來就是《全明星》忠實觀眾，因為王品澔而更加關注這節目，「本來沒那麼準時收看！」看到王品澔在節目中的絕佳表現、人氣暴漲，也讓他心生嚮往。

後來輪到自己有機會時，雖自覺「還沒有作品、稱不上明星」，但又很想把握機會，為了測試各運動項目成績，徐瑋澤也向王品澔請教，王指點他可以跟學校借器材測量。入選當下，他覺得不可思議，覺得自己好像沒那個資格，「很擔心大家不知道我是誰，因為我只有模特兒和廣告作品，戲劇客串只是很邊邊的角色，一直還沒接到『有名字』的角色。」但進《全明星》後，他發現根本沒時間想那麼多，「我不讓自己分心，只想專注在運動表現，好好練習、把成績表現出來！所以愈來愈開心！」

國中曾是籃球校隊的徐瑋澤說，因本來很喜歡運動，所以投入節目很享受和隊友一起努力的過程，覺得超開心，「反而之前的擔憂和壓力都沒有了！都跟汗水一起流出去了！」他當面感謝王品澔，因為有這個「模範」，讓自己有動力朝他的成績、運動表現去前進。他曾問王品澔「什麼時候來幫我們練習」，「藍隊」的王品澔笑說：「我有做到公平，都沒去幫忙，但都有關心啦，也有去看過比賽，而且我一去就會被郭哥問支持哪一隊！」

徐瑋澤覺得參與節目後成長很多，不只是運動上的收穫與突破，心靈上跟團體生活也是，「國中參加球隊有團體生活經驗，但都是跟同齡的男生，雖然從小很愛運動，但從沒跟異性一起運動，進入這團隊有異性，有些運動還會肢體碰撞，讓我一開始有點不知所措，比較害羞。」但他是黃隊年紀最小的，哥哥姊姊們都對他很照顧，還會跟他分享人生與經歷，「郭哥這樣的頂尖運動員，開刀過9次，他也分享曾因為心靈挫折，看過好幾次心理醫師」。

領隊是曾經揚名國際的球星，球隊經理林襄則是啦啦隊女神，徐瑋澤笑說自己也蹭到他們的超人氣光環，坦言：「身邊男生朋友很羨慕我！每次貼文被林襄標記、轉 發，他們就很羨慕！還有一些長輩是棒球迷，會希望我幫忙要簽名。但我都先拒絕，我很幸運有機會加入這節目，要更努力，不要讓郭哥失望才對！他是非常認真用心投入在照顧、以身作則帶領我們，每次訓練都會到，而且是提早一、兩個小時，且是台北、台南通勤，他已經做到讓我們完全沒有理由可以懈怠，讓我們更想為他盡全力」。

《全明星》過去曾被網友揶揄是「戀愛巴士」，徐瑋澤強調：「黃隊絕對沒有！大家都很專注在運動訓練上，其實第三季每一隊都很專心在運動！製作人也有叮嚀，不希望模糊焦點。」他說，每次練習看到的都是大家最真實、甚至狼狽的一面，「我都把黃隊女生當男生了！」

讀表演藝術系的徐瑋澤表示，未來還是最想當演員，也會努力往這一塊發展；他從小就是電視兒童，很喜歡羅志祥、飛輪海、棒棒堂，當時是偶像劇起來的年代，他總想著有朝一日也要演偶像劇，升高中時便想往這方面發展，大學開始接觸表演，也常跟同學一起創作，才知道演員很厲害、都不容易，這幾年很喜歡劉冠廷、許光漢，「喜歡這種很真誠的感覺，他們的螢幕魅力很吸引我！」王品澔之前以戲劇處女作《天之驕女》一砲而紅，是否可能如法炮製走「台八」？徐瑋澤笑說：「很想學他，但走不了，因為我不會講台語！」