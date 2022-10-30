彰化縣政府30日在彰化果菜市場舉辦農產品促銷嘉年華，彰化縣長王惠美呼籲吃在地 、享當季、力挺彰化農民。（吳敏菁攝）

彰化縣政府30日在彰化果菜市場舉辦農產品促銷嘉年華。（吳敏菁攝）

彰化縣政府30日在彰化果菜市場舉辦農產品促銷嘉年華，提供2萬斤水果吃免驚，吸引人潮滾滾。（吳敏菁攝）

彰化縣政府30日在彰化果菜市場舉辦農產品促銷嘉年華。（吳敏菁攝）

彰化縣多樣蔬果都是全國第一，彰化縣政府30日在彰化果菜市場舉辦農產品促銷嘉年華，提供2萬斤水果吃免驚，採買打8折，吸引人潮滾滾，縣長王惠美表示，彰化縣第一個農藥殘留質譜快檢服務已啟用，從11月1日起至明底，縣府補助送驗每件只收600元，無毒證明可賣得更好價格。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣水果聞名全國，每2顆就有1顆葡萄來自彰化，火龍果也是全台第一，還有芭樂、白柚等都是特色，舉辦促銷嘉年華，宣導吃在地、享當季、力挺彰化果農，感謝果菜市場所有工作同仁的辛勞。

農產嘉年華結合行銷身心障礙團體自製產品，還有高級家電禮品等時段性抽獎，很多志工投入，遠自桃園龍德宮的志工也來幫忙。

王惠美也表示，彰化縣在明道大學已經正式啟用彰化縣第一個可以檢驗農藥殘留的快篩服務，鼓勵收成前先檢驗，有無毒證明，價格可以賣得更好，也不會送到市場被檢出，整批得銷毀、血本無歸。

縣府農業處表示，去年彰化縣佔臺北農產運銷股份有限公司蔬菜總供應量的18.5％，縣內無農藥殘留檢驗單位，農友與業者得大費周章到周邊縣市檢驗。經縣府爭取經費和明道大學協助，農藥殘留質譜快檢服務已啟用典禮，「先檢後售」、「檢驗OK再出貨」，提升產品安全。

農業藥物毒物試驗所長張瑞璋表示，農業殘留量篩檢像海底撈針，檢驗種類相當多，濃度是百萬分之一等級，相當不容易，這次啟用技術大概是全世界最快，是台灣之光，能檢驗198種台灣最常用農藥。通過AI人工智慧，幾分鐘就能測得是什麼農藥和濃度，不像過去化學快篩採顏色辨識，正確性不足。