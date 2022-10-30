中華奧林匹克委員會在教育部體育署支持下，連續兩周透過線上舉辦「2022國際體育事務增能工作坊」，3場不同主題的講座，分別於10月30日、11月5日及11月6日進行，主要邀請對象為國內特定體育團體及中華奧會認可協會，加強協會同仁掌握全球新冠肺炎疫情解封下的國際體壇最新資訊與實務探討，並藉由專業人士的經驗分享，提升體育團體職能競爭力，使業務執行能與時俱進，建立穩固的實務執行核心能力。

「2022國際體育事務增能工作坊」每場次排定3節講座，30日的第1場次，邀請亞奧理事會性平運動委員會委員沈依婷、射擊協會副秘書長巫光宇及台北大學教授陳彥豪，分別進行國際體壇動態、舉辦賽事策略及危機處理等業務知識培訓。

而11月6日及7日後兩場，則依序邀請外交部領事事務局科長陳致遠、國際運動法學專家林振煌律師、國際少年運動執行委員張芬芬、台灣美國事務委員會參事梁毅鵬及亞洲射箭總會副會長邱炳坤等重量級講者線上分享，講題涵蓋以因應國際疫情解封的電子簽證、駐外館處支援及國際合約注意事項，另外也會針對國際趨勢發展，講授如何加深與國際總會之經營與交涉談判等技巧。

中華奧會表示，「國際體育事務人才培育計畫」自2011年辦理至今，透過課程、研習營、講座、交流會、工作坊等多面向活動，依國際趨勢發展和各界需求，邀請國內外跨領域學者專家、奧林匹克體系重要組織成員和具國際體育實務經驗的體育團體，一同打造持續精進，掌握國際體壇動態，累積專業知能並學習良好溝通合作的環境，今年又適逢中華奧會百周年慶，也將舉辦相關系列活動。