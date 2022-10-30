系列賽陷入落後的太空人，今天在世界大賽第2戰派出本季多次穩定繳出優質先發的左投瓦德茲（Framber Valdez）登板，他也不負眾望繳出6.1局失1分好投，幫助太空人成功扳平戰局，不過有球迷發現，瓦德茲在比賽中多次有不自然的擦球舉動，懷疑他是否有抹油的違規行為。

瓦德茲本戰可說是大殺四方，6.1局投球當中送出9張老K，其中相當犀利的曲球讓費城人打者叫苦連天，就連卡斯提阿諾（Nick Castellanos）也對瓦德茲的投球內容給出大拇指，只是有鑑於太空人過去的作弊醜聞，比賽中任何看起來可疑的行為都會被放大檢視。

It seems like Framber Valdez is going to his right hand for a substance? #WorldSeries pic.twitter.com/ufIAM50D6Z — Hard Rock Sportsbook (@HardRockSB) October 30, 2022

有些球迷在推特上指出，瓦德茲在投球前會習慣性擦球，不過問題在於他多次將左手拇指往右掌心搓，且右掌心似乎有作弊的物質，行為舉止讓人覺得有些怪異，而瓦德茲賽後受訪時稱這只是他的習慣動作，強調自己並沒有作弊的情況。費城人主帥湯姆森（Rob Thomson）則表示，球隊早在上一場對上瓦德茲的時候就有注意他的動作，認為這不是什麼問題，「裁判每一局都會檢查投手，如果真的發生什麼的話，大聯盟會介入的。」

So wait a minute. As Framber Valdez exits Game 2 with a masterpiece, this is the check he gets from the umpire. A quick slap in his left-hand palm. From all the videos I’ve shared, potential “sticky” stuff would be in right-hand palm and left-hand finger tips. Neither checked. pic.twitter.com/ooKqu3jRtG — Ride The Pine (@RTPSports) October 30, 2022

Framber Valdez first inning vs 5th inning



Looks like he changed his cleats and glove from orange to black. pic.twitter.com/xXOATwGpks — MLB Metrics (@MLBMetrics) October 30, 2022

後來又有球迷貼出一段影片，當瓦德茲回到休息區時確實有接受檢查，只是裁判只拍了拍瓦德茲的左手掌，卻放過了重點部位右手掌及左手指尖，被批評檢查太過鬆散，甚至有人也發現瓦德茲在比賽當中更換過手套，讓人更加懷疑瓦德茲是否真的有抹油作弊的行為。