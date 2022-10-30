吳念軒、夏朧展開人仙戀。（衛視中文台提供）

吳念軒、夏朧一吻定情。（衛視中文台提供）

吳念軒、夏朧一吻定情。（衛視中文台提供）

吳念軒在衛視原創戲劇《仙女姐姐來我家》飾演的王琥珀與夏朧飾演的采竹仙女，戀情將有大躍進，兩人一吻定情，確認人仙戀關係。為拍攝這場重要吻戲，吳念軒晚餐連飯都沒有吃，默契絕佳的兩人在導演的引導下融入角色自然演出，夏朧還一度主動回吻，順利完成這段燈光美、氣氛佳、戀愛指數滿點的浪漫吻戲。

身為劇組開心果的吳念軒開玩笑說，「本來很想為了防疫多吃一點洋蔥跟大蒜，進行口內消毒」，但後來因為太累連飯都沒吃，剛好讓這場吻戲保有 「純粹」的味道，他轉念笑說：「這也是一種態度跟道德！」說完不忘馬上轉頭問夏朧剛吃了什麼，沒想夏朧竟回說剛吃了很多洋蔥，可以說是「入境隨俗」。

夏朧說拍吻戲最重要的是戲而不是吻，所以兩人拍攝前並沒有先說好怎麼走位或怎麼吻，只是讓自己融入角色演出，加上對手是吳念軒，兩人在拍攝期間已磨合出一定的默契、信任與尊重，所以拍攝時一開始是吳念軒主動獻吻，夏朧則是融入角色用心享受當下的感覺，然後跟著感覺主動回吻，夏朧笑說：「不管我們演什麼，我都不會擔心。」表達出對吳念軒無比的信任。吳念軒也說到兩人拍攝前並沒有特別討論怎麼演，但與導演討論時，導演把王琥珀與采竹仙女一路以來歷經的感情難關，很有氣氛的陳述出來，讓他與夏朧當下猶如活在角色裡，拍攝時才更加自然，甚至連彼此的呼吸都能深刻感受得到。

《仙女姐姐來我家》本周劇情將發展出王琥珀(吳念軒飾)在歷經種種事件後，並在采竹仙女(夏朧飾)的鼓勵下勇敢改變扭轉濫好人性格，也被她的默默付出深深感動，王琥珀因此獻出定情吻，還帶著采竹到廟裡向王母娘娘擲筊，想把仙女娶回家。對於這種有點傻、默默付出，而且勇於表達喜歡的女生，現實生活中的吳念軒是否會動心？吳念軒表示，以前的吳念軒可能會，但隨著年齡增長，他覺得成熟的愛情必須要有很多元素來支撐，感情才能走得長久，所以他會藉由演出王琥珀這角色，好好享受與采竹之間的夢幻戀情。

中法混血的夏朧這次因拍戲進入廟宇擲筊，也是另類體驗台灣宗教文化，她表示自己對於台灣豐富且強烈的文化其實很好奇，來到台灣後她努力去感受在地的味道、習慣與生活模式，所以她也曾經去過鹿港的天后宮或是霧台的教堂，體驗在地宗教文化，至於問神和算命，她莞爾一笑說，她覺得還是要靠自己的努力，去開創無限可能比較實在。