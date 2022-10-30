中職季後挑戰賽第2戰移師天母棒球場進行，此役將挑戰滿場1萬名球迷，陷入背水一戰的味全龍由鋼龍先發，取得2勝0敗「聽牌」優勢的中信兄弟仍不敢大意，盼今年投出驚奇的吳哲源能夠率隊搶下晉級門票。
受到鋒面影響，北部近期都在下雨，今天賽前天母球場雨勢忽大忽小，不穩定的陣風更是球員最大挑戰。今天兄弟先發打線「複製貼上」，龍隊則是更換先發捕手，由劉時豪蹲捕。
雖然帶著「聽牌」優勢北上，但兄弟總教練林威助仍強調每一戰都是戰戰兢兢，「（系列賽）要拿3勝，我們只是先拿2勝，要確實把最後這一勝拿下來。」
季後挑戰賽G2先發名單
中信兄弟：
1棒：岳政華（中外野）
2棒：江坤宇（游擊手）
3棒：王威晨（三壘手）
4棒：陳子豪（指定打擊）
5棒：許基宏（一壘手）
6棒：陳文杰（左外野）
7棒：林書逸（右外野）
8棒：福來喜（捕手）
9棒：岳東華（二壘手）
先發投手：吳哲源
味全龍：
1棒：郭天信（中外野）
2棒：吉力吉撈・鞏冠（指定打擊）
3棒：李凱威（二壘手）
4棒：林智勝（一壘手）
5棒：谷德溫（左外野）
6棒：陳品捷（右外野）
7棒：吳東融（三壘手）
8棒：劉時豪（捕手）
9棒：張政禹（游擊手）
先發投手：鋼龍
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