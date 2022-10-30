周六，泊在克里米亞的塞瓦斯托波爾港(Sevastopol)的俄羅斯黑海艦隊，遭到一群無人神風艇的襲擊，幾艘黑海艦隊的軍艦受損，港口設備也遭到波及。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，塞瓦斯托波爾是克里米亞的最大的城市，也是黑海艦隊母港，卻在星期六遭到恥辱的襲擊，俄羅斯官員稱，這是複合式攻擊，包括空中的無人飛機，以及水上的無人艇 (USV)，它們攜帶著高爆彈頭，對港內目標發動神風自毀式攻擊。

今年9月被俄羅斯所發現的烏克蘭無人艇 。(圖/hisutton)

之後烏克蘭部隊發布了無人艇的襲擊畫面，是紅外光譜的即時影像，可看到無人艇攻擊的目標是黑海艦隊旗艦馬卡洛夫元帥號(Admiral Makarov)，無人艇成功逼進軍艦尾部，然後失去影像，顯然是已經自毀。

馬卡洛夫元帥號是11356R級巡防艦，滿載排水量4000噸，是俄羅斯目前最現代化的軍艦之一。先前的黑海艦隊旗艦是莫斯科號巡洋艦，然而它已在今年4月沉沒，是俄羅斯海軍最恥辱的失敗。

In the second clip we can see a USV being targeted by a Russian fire from ships, motor boats and even helicopters. The damage dealt to the ships is yet to be assessed since no aftermath photos are available. pic.twitter.com/TTSzEncg92 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 29, 2022

另一段影片也是無人快艇的鏡頭，其間顯示俄羅斯海軍試圖攔截快艇，有許多機槍打在快艇附近濺起水花，包括天上的Mi-8直升機與遠處的軍艦都持續對快艇掃射，其間快艇還經過了一艇小型港口巡邏艇。不過這段影片沒有記錄到最後，接續的畫面是來自塞瓦斯托波爾的閉錄電視，在水中和港口附近發生了幾起爆炸，可能是俄軍攔截成功。

烏克蘭的無人快艇，很可能就是9份在塞瓦斯托波爾附近發現的神秘快艇相同，該快艇以射水推進，上頭有好幾種感測器。

Тимчасово окупований Севастополь pic.twitter.com/WOYUrc2CAm — Баба і кіт (@babaikit) October 29, 2022

俄羅斯國防部之後證實，黑海艦隊的納蒂亞級掃雷艦(Project 266M Akvamarin )， 伊凡 格魯別茲號(Ivan Golubets)受損，港口的浮網也受到輕微損壞。不過也僅此而已，他們成功擊毀9架空中的無人機，和7艘海上無人艇。俄羅斯還稱，「英國專家」參與了此次襲擊，但沒有提供任何證據可以佐證

英國國防部（MOD）表示』俄羅斯發布了大量假消息，請各界分辨」。但英國的聲明沒有具體提及塞瓦斯托波爾襲擊事件。