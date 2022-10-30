中鋼(2002)與法務部調查局為響應政府提升資安防護至國家安全等級政策，同時為維護產業營業秘密及防範企業貪瀆，雙方於上周五下午假中鋼集團總部大樓國際會議廳，舉行「資通安全聯防、營業秘密保護與情資分享」合作備忘錄簽訂儀式，由中鋼公司翁朝棟董事長及調查局王俊力局長代表簽署，亦邀請調查局吳富梅主任秘書、資通安全處余尚賢處長、經濟犯罪防制處高聰明處長、高雄市調查處謝宜璋處長等貴賓親臨觀禮。中鋼將攜手法務部調查局，共同強化資安防禦及營業秘密保護措施，穩固永續經營競爭力。

翁董事長致詞時表示，中鋼公司成立至今持續精進業務資訊化能力，近期亦致力推動高值化精緻鋼廠與發展綠能產業，例如貳號高爐已成為國內首座智慧高爐，除為提升爐況穩定性及製程效率所建置之27項智能模組外，各項操作及維護作業，甚至走在業界前端的高規格電磁鋼片等精緻鋼品研發及生產技術，皆需要專利及營業秘密的智財保護。當天雙方完成合作備忘錄簽署，未來在資通安全聯防、營業秘密保護與防範企業貪瀆，以及人員招募等方面攜手合作，將中鋼的資安防護及營業秘密保護，提升至國家安全等級。

王局長致詞時說明，資通安全及營業秘密保護是政府當前重要的施政目標，調查局近年來偵辦境外電腦犯罪及網路駭侵案件中發現，駭客攻擊目標有鎖定國家關鍵基礎設施之趨勢，駭侵事件有賴相關單位及時通報與提供完整資料，俾透過國際合作調查追緝。調查局與中鋼此次簽署合作備忘錄，係建構我國資安聯防生態系、營業秘密保護的情資分享機制，除提升私部門防護能力，更落實蔡總統於「國家資通安全戰略報告」所提之「資安即國安」之政策目標。

中鋼為厚植下一個50年永續競爭力，除已積極強化資安防護外，目前亦加速推動智能創新及數位轉型工作，以及強化智慧財產權的管理，不僅自前(109)年起導入台灣智慧財產管理制度(TIPS)及訂定智慧財產管理手冊，去(110)年也通過TIPS驗證審查；另為徹底落實營業秘密保護，今(111)年更已完成營業秘密管理資訊系統建置，啟動營業秘密盤點及落實同仁培訓宣導。中鋼期待未來在法務部調查局的專業協助下，為國家產業的重要營業秘密，共同築起堅不可摧的守護城牆。