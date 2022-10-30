民進黨新北市長候選人林佳龍接受前總統陳水扁「有夢上水」節目專訪今日上線，被問到改選新北的轉折點，林佳龍表示，當初爭取北市是評估自己有機會贏，且當時民進黨台北市候選人陳時中尚未明確表態，之後蔡英文總統徵召他選新北，希望他不要缺席；面對這次選舉對手是總統級侯友宜，林佳龍認為，年底大選牽涉台灣未來10年的局勢，他明知山有虎，偏向虎山行，但也不入虎穴，焉得虎子。

林佳龍說，當初他操盤台中中二立委選區補選，結束後，要定位自己的位置，那時就考慮到首度圈這個概念，北北桃怎麼布局。

林佳龍說，那時候台北市沒有適合人選，他是備而不爭，阿中部長是到七月才確定，中間還有前副總統陳建仁等人選傳出「我沒有說非選不可」，之後總統希望他不要缺席，他也願意與黨團結一起，一肩扛起新北這最大的挑戰。

林佳龍也說，自己跟侯友宜最大不同，在於侯是威權體制下的執法者，侯惡法亦法，而他是挑戰不合理現況，且改變創新的一代，兩人不只學經歷，還有價值觀都不同，侯友宜做很多里長在做的事，但新北市是個向上提升，準備轉大人的城市，必須選出一個真正適合的領導者。

林佳龍說，侯友宜是專業技術官僚出身，但從恩恩案、鄭南榕案，就可看出他缺乏欠缺溫度跟人味，這次他出來，可以讓更多人一起檢視林佳龍與侯友宜，不必然會勝，但這次選舉是有意義存在的。

林佳龍說，侯市長不否認要選2024，他要去下一站，為何要利用新北當踏板， 他也說，連任民調高，但挑戰者通常會被低估， 新北不是不可逆轉勝的一局，他認為，新北其實沒有差很多，基本盤穩固，最後熱情催出來，新北有可能大翻新。