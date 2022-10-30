10月29日南韓首爾梨泰院舉行萬聖節活動，卻因人潮過多發生大規模踩踏的意外，據當地消防部門證實至少造成153人死亡，82人因事故受傷，確切人數還在統計中。從南韓網友上傳現場的影像，一排藍布蓋著屍體，畫面相當驚悚，身為韓國媳婦的大S也發出黑底白字照表達哀悼之意，人在台灣的具俊曄也以相同圖片致哀。

女星大S和韓國藝人具俊曄隔多年後再續前緣轟動台韓，兩地都有不少粉絲，身為韓國媳婦的大S雖然婚後與具俊曄一同定居台灣，在梨泰院死傷事件曝光後，大S寫下「R.I.P」簡短傳達對亡者的哀悼之情，具俊曄也在同一時間發文，和大S用相同的黑底白字圖片表達對家鄉意外的沉痛，妹妹小S使用同樣的圖片表示哀悼。該舉動讓不少韓國網友在貼文底下留言，有韓國網友感謝她們關心重大傷亡事件，許多台灣網友也自發性致哀。

梨泰院事件發生後，南韓演藝圈眾星紛紛哀悼亡者，偶像劇男神蘇志燮在個人帳號限時動態曬出黑白菊花照，以白底黑字沉重寫下：「對事件被害者致上最深的哀悼。」影后金憓秀利用自己的影響力分享在梨泰院失蹤人口的通報電話及相關資訊，希望家屬能早日找回失蹤的家人，此外先前開心慶祝萬聖節的藝人們也悄悄刪除相關動態，南韓電視台因這起事件將部分綜藝節目暫停播出，改為新聞特報全力報導梨泰院的最新情況。