曾精準預測總統蔡英文2020大選得票率的日籍學者小笠原欣幸，日前預測民進黨僅能拿下5席縣市首長，對於台北市長的預測，小笠原欣幸認為「民進黨候選人陳時中落居第三」。對此，前立委林濁水今（30）日就在臉書上表示，「無論如何，總統要超黨派，政黨要立場清楚」，引發討論。

小笠原欣幸（Yoshiyuki Ogasawara）26日在臉書發文表示，到九合一選舉投票日剛好一個月。參考台灣媒體的各種民調和報導，整理好目前的選情，並預估22縣市長選舉：民進黨5，國民黨15，民眾黨1，無黨籍1。而根據小笠原的預測，本次當選可能性很高的有：新北市侯友宜、新竹縣楊文科、台中市盧秀燕、彰化縣王惠美、南投縣許淑華、雲林縣張麗善、嘉義縣翁章梁、嘉義市黃敏惠、台南市黃偉哲、高雄市陳其邁、屏東縣周春米、宜蘭縣林姿妙、花蓮縣徐榛蔚、台東縣饒慶鈴、金門縣楊鎮浯、連江縣曹爾元。

而關鍵預測在「可能當選，但是領先的幅度不大」者：基隆市謝國樑、台北市蔣萬安（第二名黃珊珊）、桃園市張善政、新竹市高虹安（第二名沈慧虹）、苗栗縣鍾東錦（第二名徐定禎）、澎湖縣陳光復。

對此，林濁水在臉書上表示，神人級日本學者小笠原預測民進黨會只當選5席，林濁水也提及，由於選情不樂觀，因此蔡英文總統也警告：「如果我們選得不理想，想一想國際間會怎麼解讀呢？他們會問說，台灣人民是不是改變主意了？這些國家會不會對台灣的信心打折扣？」針對此番言論，林濁水更沙盤推演，「如小笠原預言成真，總統遇到外國人要怎麼回答？要說，對的台灣人改變主意了！」但林濁水卻又說「不過小笠原不是又說，2024民進黨一定會贏，那不是台灣人根本不會改變主意？」

而這樣前後矛盾的說法，也讓林濁水用一句話打臉蔡英文，直言「無論如何，總統要超黨派，政黨要立場清楚，歐洲人充分瞭解總統一旦兼主席會常常矛盾，所以歐盟十幾個直選總統國家，清一色總統不兼黨魁」，林濁水最後更強調「注意，就是清一色，沒有妥協餘地，這智慧台灣人還是早點跟上才好」。