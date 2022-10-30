鄭州富士康發給員工三條通知。（圖／擷取自「鄭州發布」微博）

富士康鄭州園區部分員工為躲避疫情，選擇離開廠區。據鄭州市委宣傳部官方微博「鄭州發布」今（30）日下午消息，富士康已透過內網連發三條通知，對自願留在公司廠區的員工，以及有意返鄉員工分別進行保障安排。

三則通知皆署名為「iDPBG鄭州防疫小組宣」。第一條通知主要針對自願留廠員工，內容寫道：「親愛的同仁：凡自願留在公司廠區的員工，港區政府與公司會聯合保障大家正常的生產生活秩序，保障大家的健康安全和正當權益、工資收益，並改善大家的生活、工作環境。願身體健康，一切順遂！」

第二條通知則寫給欲返鄉之員工，「親愛的同仁：大家好，我們非常理解大家急於返鄉的心情！為幫助大家解決返鄉問題，保證返鄉安全，鄭州航空港區管委會和富士康公司將統一組織人員和車輛服務大家。請大家在原地等候，工作人員和車輛將盡快聯繫、服務大家，請大家注意安全。願一路平安，闔家安康！」

第三則通知則延續第二條通知，表示富士康經與港區政府協商，政府將從今天下午開始統一派出大巴車將返鄉人員點對點送到目的地，並於通知中列出7個具體乘車地點與聯絡人。

據此前報導，網路持續傳出鄭州富士康工人為躲避廠區疫情而徒步返鄉的影片；河南多地公開致信，表示已做好當地戶籍員工返回家鄉的準備；今日當地政府也已向富士康派駐駐廠工作組，鄭州航空港經濟綜合實驗區將開會研究相應措施。