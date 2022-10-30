前高雄市長韓國瑜今天到桃園為桃園市議員候選人楊朝偉站台，也和當年競選總統的搭檔、國民黨桃園市長候選人張善政同台（賴佑維攝）

前高雄市長韓國瑜今天到桃園和當年競選總統的搭檔、國民黨桃園市長候選人張善政同台。2人見面先相互擁抱、高喊「凍蒜」。韓國瑜表示，越了解張善政，就會越喜歡他，稱讚張善政以科學理性為基礎，務實、勤政，呼籲民眾支持做事的張善政。

韓國瑜今天為桃園市議員候選人楊朝偉站台，除呼籲支持楊朝偉，韓國瑜盛讚張善政。韓國瑜以前行政院長孫運璿、前經濟部長李國鼎為例，2人創立科學園區，讓台灣經濟繁榮50年。而張善政有理工背景，可以打造桃園、新竹、苗栗科技廊帶。

韓國瑜又說，越了解張善政就會越喜歡他，越了解他的對手（指民進黨鄭運鵬）就會越不喜歡他，因為張善政是真實、善良、勤政、專業的人。韓國瑜也提到，當年他在北農任職總經理，時任行政院長的張善政視察北農，韓國瑜準備雨鞋、豆漿、燒餅油條，原本他以為高高在上的行政院長卻完全沒有官架子，呼籲民眾要支持為老百姓做事的張善政。

張善政致詞表示，韓國瑜提到行政院長高高在上，也很多人問他，為什麼當過院長還要「屈就」參選桃園市長。張善政說做官沒有大小，只有這個位置可以做什麼事情，不同意用「屈就」。張善政說，若認同他來桃園，可以幫桃園做很多事情，就把票給給他。

張善政受訪也說，這兩年過去了，但是民眾捍衛中華民國的心一直沒有改變。張善政也提到，會有專屬韓國瑜的場子，目前規畫中，請大家拭目以待。