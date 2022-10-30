國立成功大學第18任校長遴選結果30日揭曉，由前成大醫院院長沈孟儒當選，遴選結果將呈報教育部聘任後，明年2月1日正式上任。

成大現任校長蘇慧貞的任期，將於明年1月底屆滿，今年4月該校21名委員組成第18任校長遴選委員會，並於8月公告沈孟儒、許育典、陳宗嶽、詹寶珠、蘇芳慶等5位候選人名單，經過10月4、5日治校理念說明會，以及10月13日由教師行使同意權投票後，沈孟儒、許育典、詹寶珠、蘇芳慶等4人通過同意權門檻。

成大校長遴選委員會今天召開第3次會議，一一聴取4位候選人簡報及面談，傍晚投票決定新任校長，結果由沈孟儒當選。

成大表示，新任校長沈孟儒，1966年生，高雄醫學大學醫學系學士、牛津大學生理所博士，現為成大醫學院藥理學研究所特聘教授、成大醫院兼任主治醫師、台灣醫學會國際事務委員會兼任委員、國家科學及技術委員會健康大數據永續平台計畫兼任召集人、台灣醫院協會兼任常務理事、醫院醫療服務審查執行會南區分會兼任主任委員。

此外，沈孟儒還曾擔任成大醫院院長、成大校務基金管理委員會兼任委員、科技部醫學生化及藥理醫學學門兼任召集人、成大藥理學科暨研究所兼任主任兼所長、成大醫學院研究分處兼任研究副院長等職。

沈孟儒也曾獲得台灣藥理學會李鎮源教授傑出研究獎（2011年）、 財團法人雷射醫學文教基金會優秀論文獎（2013年）、科技部傑出研究獎（2013年）、中華民國醫師公會全國聯合會109年防疫特殊貢獻獎（2020年）、國立臺南第一高級中學傑出校友獎（2021年）、高雄醫學大學傑出校友獎（2021年）等學術獎勵及榮譽。