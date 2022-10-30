桃園市青年事務局30日起一連2天在中原大學舉辦「北區青聚點」地方創生成果交流會，號召北區7縣市包含北北基、桃竹竹及連江縣地方創生團隊出席盛會，透過5場主題論壇、靜態策展及3條跨縣市地方創生見學遊程，不僅讓地方創生團隊互相交流，也從多元面向讓民眾認識地方創生精神。

今年活動主題訂為「我的宇宙、我決定」，象徵每位投入地方的青年及各縣市團隊，都像宇宙中努力發光的星星。成果交流會以「支持系統、企業合力、關係人口、體驗經濟、連結共好」五大主題，邀請業界與地方創生團隊夥伴進行交流分享。

全台第一個由高關懷少年組成的「逆風劇團」創辦人成瑋盛，從「支持系統」角度分享如何在各界找資源、寫計畫，讓劇團運作順利幫助更多孩子；台灣藍鵲茶營運長林宜平及天下雜誌CSR頻道總編輯黃昭勇，也用自身品牌以及多家企業案例，讓大家思考如何建構結合地方創生與企業合力的商業模式，打造良善共榮的環境。

創辦P Lab馬台跨國平台公司的卓衍豪則以線上連線對談形式，與在馬祖開設「西尾半島物產店」的施佩吟，分享如何透過品牌行銷、觀光飲食等方式「建立關係人口」；基隆雨都漫步的蘇筱嵐與桃園雙口呂文化廚房的黃騰威，則分享以「體驗經濟」推廣品牌理念的做法；「連結共好」議題則由復興食農的王姿怡與金山漫遊的賴家華，講述如何擴大影響力串聯地方、打造充滿在地元素的共好創生模式。

桃園市青年局攜手中原大學共同推動北區青聚點「跨領域、跨縣市、科技導入」三大主軸，今年度辦理11場講座、工作坊及資源媒合交流活動，並提供40場線上輔導諮詢服務、25場實地訪視關懷，讓青年團隊深刻感受到北區青聚點的支持陪伴與用心。