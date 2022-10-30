九合一大選倒數，但確診者、居家隔離者仍不得投票，國民黨立委李貴敏痛批，中選會貿然單方面宣布確診者不能出門投票，形同民眾基本公民權遭到剝奪，更凸顯行政機關假藉與憲法牴觸的防疫法規限制人權的荒唐局面，而明顯違憲，台灣還有什麼資格以「民主」洋洋得意呢？

李貴敏表示，偏偏外界質疑聲浪越高，中選會主委李進勇就是更加閃躲，繼續我行我素；指揮中心也依然固我，國境照開，但國人居隔規定卻不鬆綁。李進勇雖稱「2018事件不再發生」，但這究竟是甚麼意思？當初台北市「邊投票、邊開票、邊轉播」亂象能否不再發生？

李貴敏指出，沒法規、沒配套，政府不會早點推動嗎？保障每個人投票權利不就是中選會存在的目的嗎？11月26日要投票，每個人都知道，疫情也不是一天、兩天的事，難道不能早點修法因應？不去思考如何讓人民順利地行使投票權，也不參考國外實例，不去思考如何化解選務中各項爭議，卻用最便宜行事的方式一刀切，拿不在籍投票制度還沒有法律規範當藉口，沒收公民投票權，並侵犯選舉公正性？

李貴敏表示，官員既知，當法律違背憲法時，法律無效。因此不管確診者也好、遭除籍也好，就應有配套措施解決其等無法親臨指定投票所投票的問題，而不應怠惰託辭，或以行政命令擴大解釋，侵害國人的基本權利。

李貴敏痛批，何況，中選會及相關選務機關難道不知道今明兩年都是選舉年嗎？不知道美國等民主國家也都有通訊投票、不在籍投票、線上投票等各種機制？中選會為什麼始終不做？竟知法犯法而直接違憲沒收確診者和除籍者投票權？還理直氣壯？

李貴敏強調，公民權利不容剝奪，民主體制下，政府機關唯一存在的理由就是「服務人民」。何況，基本人權的規劃與落實，國際早有先例可茲借鏡，相關安排與配套更是一點都不難。但民進黨和中選會如此一意孤行、開民主倒車，能怪民眾抱怨綠色集權嗎？還是中選會好日子真的過太久了？只知尸位素餐？