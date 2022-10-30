森山市集3天吸引4萬人潮。（台南市觀旅局提供／程炳璋台南傳真）

河樂廣場餐酒嘉年華活動今年受多場活動鄰近舉辦影響，人潮較去年增加1倍。（台南市觀旅局提供／程炳璋台南傳真）

台南市鬧區多場知名大型活動30日落幕，「共伴效應」吸引遊客一次逛好逛滿，南美2館森山市集、河樂廣場的餐酒嘉年華與海安商圈萬聖遊行市集3活動彼此相鄰，人潮皆較去年提升，台灣歷史博物館的島嶼餐桌物語市集3天超過20萬人次創館史紀錄，台南市旅宿業者住宿率平均達9成5，創下可觀的觀光經濟。

南美2館森山市集連辦3屆素有口碑，今年延長為3天，現場總量管制人數，採單一入口進場，場內限制6000人，遊客逛攤更有品質，估計3天共吸引4萬人次，較去年更多。

海安路商圈舉辦萬聖節遊行市集，在海安路中正路到民生路段封街，聚集百家攤位，累計2天超過2萬人次進場。

河樂廣場餐酒嘉年華超過80家特色餐酒館在地下廣場設攤，平面道路邊還有特色飲食，吸引許多年輕人參與，今年人潮大增一倍，2天累計4萬人次。

森山、海安商圈與河樂廣場3場活動位置相鄰不到3公里，便於遊客穿梭趕場，互相拉抬人氣，另外永福路上的赤嵌萬神節也有破萬遊客。

台史博的島嶼餐桌物語市集除了攤位，還有樂團與電音演唱，今年邀請著名樂團到場演唱，3天湧入20萬人，創館方活動人潮新紀錄。

台南市觀旅局表示，儘管不是連假日，台南市鬧區多場活動連發，互相加持人氣，帶動幾乎爆滿的住宿率，鬧區一房難求，帶來不少觀光效益。