中市鐵皮工廠火警 風勢助長「橘紅火光狂竄」

台中市大雅區一處鐵皮工廠，30日下午3時許發生大火，火勢在東北季風助長下猛烈！台中市消防局獲報後，出動消防車13輛、救護車3輛，消防人員40名到場搶救，一度傳出有人員想衝進火場搶救財物，立馬被消防弟兄制止，所幸無人員傷亡，起火原因及損失？正由消防局火調單位調查協助處理中。
台中市消防局指出，30日下午3時35分獲報，於大雅區雅潭路四段有工廠發生火警，消防局派遣大雅、四平、潭子、水湳分隊等，4分隊及第一大隊，出動消防車13輛、救護車3輛，消防人員40名，並由分隊長紀又華帶隊前往進行搶救。
消防局表示，經大雅分隊員到場回報，現場是鐵皮屋工廠，冒出火煙，火勢在東北季風助長下，十分猛烈，打火弟兄立馬佈署水線搶救；火勢於下午3時43分撲滅，幸無人員傷亡。
消防局強調，現場燃燒廢棄材料，燃燒面積約為10平方公尺，後續起火原因？由大隊火調人員勘查鑑定中。
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