南韓梨泰院發生踩踏事件，不幸造成上百人死亡，陳時中認為大巨蛋日後營運時，交通維護的審查必須趨嚴。黃珊珊則強調，綠營以梨泰院案來影射大巨蛋公安非常不智，魚目混珠。網友質疑，「塔綠班把國外悲劇當政治提款機？」但也有人認為，「以前大巨蛋就討論過疏散議題」。

南韓梨泰院29日晚間發生踩踏事件，不幸造成上百人死亡。民進黨台北市長候選人陳時中今（30）日認為，台北市未來必須有交通維安計畫，他以大巨蛋為例，日後營運時，交通維護的審查也必須趨嚴。陳時中呼籲遠雄和台北市政府，不能規避火災和安全防護審查。

黃珊珊則強調，大巨蛋狀況和梨泰院踩踏意外形態完全不同，並且已將容留人數從13萬人降到5萬9833人，批評綠營以梨泰院案來影射大巨蛋公安非常不智，魚目混珠。且所有會議紀錄都在網路上，嗆陳時中「先看完資料再來說比較好。」

PTT網友質疑，「梨泰院不是建築物，拿去跟大巨蛋對比是不是搞錯了什麼？」「就把國外悲劇當政治提款機的塔綠班啊」、「想賺加班費的塔綠班」、「公安很重要，但不是給你無限上綱！」「綠共趁機刷一波」。

不過也有網友認為，「公安不重要嗎?」「以前大巨蛋就討論過疏散議題」。