蔡英文總統昨天幫民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台，致詞時已有民眾離場。（讀者提供）

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬29日晚間造勢中，批前高雄市長韓國瑜是4年前高雄人的惡夢，國民黨對手張善政複製此模式抹黑市政。張善政今天回應，蘆竹美福大火燒21天、八德國民運動中心天花板垮下來，他選市長是要讓桃園市民從惡夢中醒來。

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬29日晚間造勢中，批評韓國瑜當年當選高雄市長，是高雄人的惡夢，當年韓國瑜用抹黑高雄市政當選，張善政也複製此模式參選。

張善政說，是他參選桃園市長，看他一個人就好。不要像別人（指鄭運鵬）一樣，參選市長身邊總是跟著桃園市長鄭文燦。

張善政又說，現在桃園的市民非常辛苦，前一陣子蘆竹美福大火燒了21天，可能破了桃園有史以來的紀錄。後來八德國民運動中心天花板垮下來，讓CNN報導到全世界，，這個才是桃園人的惡夢。他這次出來選市長，就是要讓桃園市的朋友從惡夢中醒來，讓他們投票、把這個惡夢去掉，進入將來甜美的夢。

對於蔡英文總統29日晚間幫忙鄭運鵬輔選時，尚未致詞已有民眾陸續離場。張善政說，問題的核心是民進黨已經失去了民心，要找人來造勢會場，好像早年的「拉伕」一樣。找來的人還沒有完成造勢就零零星星走掉，所以一點都不奇怪。