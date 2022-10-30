昨晚在南韓梨泰院商圈舉行的萬聖節派對釀成大規模人群致死意外，官方估計超過10萬人前往共襄盛舉。然而，截至台灣時間下午4點，死亡人數已經攀升至153人。外媒報導，這堪稱是2014年世越號渡輪沉沒造成超過300罹難以來，該國傷亡最慘重的災難。

綜合《東亞日報》、紐西斯通訊社等韓媒報導，消防部門再更新了傷亡數字，截至當地時間下午5點(台灣時間下午4點)，死亡人數已升至153人，比起下午1點還多了2死，其中已確認至少141名死者身分；另外103名傷者中，有24人重傷、其餘79人輕傷。

警方證實約有20名外國人在此萬人盛會中罹難，國籍包括大陸、烏茲別克、挪威、伊朗。

報導指出，這是繼8年前世越號渡輪於珍島附近翻覆以來，船上476名旅客共計304人罹難，死亡人數最多的一次意外，引發各界關注；回顧當時船隻自仁川港前往濟州島的途中，事故原因包括超載、操作失控、撞擊等，事後還爆出影像遭到竄改，官方試圖掩蓋真相，由於缺乏關鍵航行數據，讓調查過程阻礙重重，至今該悲劇仍被視為一起渡輪意外。