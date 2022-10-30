南韓梨泰院梨泰院29日發生大規模推擠踩踏意外，至今已知153死，超過3500人失蹤，不少親友漏夜找尋失蹤者。一名24歲崔姓男子周末與友人到梨泰院慶祝自己生日，結果碰上意外不幸喪命，透過線上收看派對的美籍女友也發文哀悼男友，生日變忌日令人不勝唏噓。

根據《華盛頓郵報》報導，一名24歲南韓男子崔寶成（Choi Boseong）昨晚與友人到梨泰院參與萬聖節派對，同時慶祝自己24歲生日，沒想到捲入推擠踩踏意外喪命，生日驟然變成忌日。

My boyfriend and his friend are missing. Someone found his jacket and cellphone on the floor. His name is 최보성 (Choi Boseong) 24 years old. pic.twitter.com/n021qYKBjf — gabs (@gabriela__gabee) October 29, 2022

崔男的美籍女友賈布莉菈（Gabriela Pares）昨晚在TikTok收看派對直播，驚見推擠意外發生後無法聯繫到男友，急得在推特發出尋人啟事，也透露崔男家人急奔醫院找尋倖存者，然而3小時後就接獲噩耗，證實崔寶成已經過世。

賈布莉菈得知男友過世後也發文哀悼，「誰能想到我明天會飛往南韓，在我摯愛的男友生日當天與他告別，生活就是這麼不公平。」