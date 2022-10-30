南韓首爾梨泰院踩踏意外造成至少153人死亡，震驚全球。有網友擔心台灣也發生類似意外，詢問全台人潮最多的台北市跨年晚會，今年是否會控管參加人數？不過許多網友說明，其實台北市自從20年前規劃《特定場所容留人數管制規則》後，一直都有管控各項活動的參加人數，近年更因為疫情關係，管控更嚴格！

原PO在PTT以「台北市今年會控管跨年人數嗎？」為題發文表示，全台人潮最多的時間、地點，就是每年12月31日舉辦跨年晚會的台北市101廣場，「以往都沒限制人數，你只要能擠得進去都行；那年底台北市政府會因為這個案例限制人數嗎？我是覺得控管比較好啦，即使會被罵」。

不過許多人指出，「每年都有管控人流吧」、「一直都有在控管啊大大」、「10年前的跨年場就在管控人流了」、「本來就有管控人流，現在一定會再加強」、「每年都有分流、控管啊…是有沒有去」、「台灣現在大型活動幾乎有交維計畫」。

另外也有不少人擔心即將舉辦的新北耶誕城，「新北耶誕城要檢討一下，擁擠度有得比」、「板橋每年放推2個月的交通地獄」。對此，新北市長侯友宜回應，歡樂耶誕城的舉辦過程當中，沒有安全就沒有一切，安全永遠擺在最重要的第一個位置，因此每次舉辦都會緊盯警力分布、交通疏導等安全步驟。

事實上，台北市因為公安疑慮，於2002年通過《特定場所容留人數管制規則》，舞廳、酒吧、大賣場等公共場所有容留人數總量，人數若超過限制就不得進入，隨後多個地方縣市也跟進，避免活動人數過多發生意外。