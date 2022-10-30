應為典藏文物專業的故宮博物院，卻打破、損毀館藏嬌黃釉綠彩龍紋碗等3文物。故宮院長吳密察28日公開說明，承認典藏瓷器查有3件損壞，其中「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」2件開箱時即發現損壞，而「清 乾隆 青花花卉盤」卻是人為疏失，拿取時掉落破損。對此，宅神朱學恒今（30）日就在臉書上怒轟民進黨「四百年文明傳承毀於一旦，國恥！」，引發討論。

朱學恒在臉書上PO出一段「四百年文明傳承毀於一旦，國恥！」的影片表示，這一次故宮文物毀損的事情，最讓人生氣的是，「這些文物從北京當時因為抗日戰爭，被運到四川、重慶去，再從重慶運到到南京，再從南京因為國共內戰運到台灣來，在這中間的所有過程當中，千山萬水、千里跋涉沒有壞，運來台北故宮博物院最精華的品項70年了，每20年會開箱檢驗一次，都沒有壞」。

朱學恒直言，「共產黨毀不了，國民黨打不壞，毀在民進黨的吳密察館長手上，這是人類共同的文物、共同的寶物，400年左右的傳承，毀於一旦，這是國恥、丟人」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論「真的很讓人生氣」、「『這是人類共同的文物，共同的寶物』，說得好！真切啊！可惜民進黨，什麼都『政治考量』。果然是最會選舉、最會說話，卻不會治國的民進黨！讓『眼裡只有權與錢的政黨』執政，難怪台灣越來越亂！」、「搞得像只是打破碗的孩子，傻眼」、「說的真好」。