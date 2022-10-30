71歲黃姓老翁昨駕駛小貨車行經花蓮壽豐鄉準備左轉時，疑因未禮讓，加上陰雨天影響視線，不慎撞上另一輛由76歲黃姓老婦駕駛的直行小貨車，造成黃婦車頭凹陷變形成「V」字，人則是右腳骨折，幸無生命危險，詳肇因仍待警方釐清。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

受颱風奈格外圍環流及東北季風共伴效應影響，花蓮從昨天開始陸續下起大雨，71歲黃姓老翁駕駛小貨車行經壽豐鄉準備左轉路口時，疑因未禮讓，加上陰雨天影響視線，不慎撞上另一輛由76歲黃姓老婦駕駛的直行小貨車，由於撞擊力道大，黃婦車頭直接凹陷變形成「V」字，人則是右腳骨折，幸無生命危險，詳肇因仍待警方釐清。

吉安警分局表示，昨上午9時許，黃男駕駛自小貨車沿壽豐鄉台9線北往南左轉行駛，黃女同樣駕駛自小貨車，沿壽豐鄉台9線南往北直行，2車疑因相互未禮讓，不慎在路口發生撞擊。

由於撞擊力道強大，黃婦貨車車頭直接被撞凹成「V」字，人則卡在駕駛座動彈不得，造成右腳骨折，所幸當時意識清醒，冷靜等待消防隊員出動機具破壞車體，人順利救出後經送醫治療，無生命危險。經查，雙方駕駛酒測值皆為0，整起事故詳細肇因仍待調查。

吉安警分局指出，經統計，發生交通事故的地點有近6成都在岔路口，造成許多寶貴生命傷亡，為有效降低路口事故，首重車輛行駛速度減慢，透過推動「停讓文化」運動，包括車與車間之停讓、車與人間之停讓，喚起大眾對於「路口安全」的意識，保障多數用路人行的安全。

吉安警分局表示，所謂路權就是用路者有優先通行的權利，是建立行車秩序、維護道路交通安全規則、也是判斷交通事故肇事責任的基礎，未來員警將持續前往轄區銀髮族元氣站、各級學校加強宣導，建立民眾正確的交通安全觀念，同時也呼籲用路駕駛人，陰雨天易影響視線，提醒民眾減速慢行，以策安全。