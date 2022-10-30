南韓首爾梨泰院29日深夜的踩踏事件釀成超過200人死傷，現場急救人員描述，不只呼吸困難，許多傷患臉上也出血、腹部腫脹，專家表示，這些人不只難以呼吸，內臟也因為擠壓破裂，導致出血，這些患者就算被心肺復甦術（CPR）救活，後續仍有死亡風險，必須趕快送醫治療。

南韓梨泰院踩踏事件中有許多受害者腹部腫脹。

梨泰院踩踏事件釀成153人死亡，韓聯社報導，在現場通霄救援的首爾國立大學急診醫學教授洪基正表示，多數死者為「窒息引起的創傷性心臟驟停」。

他說抵達現場時許多人已經因為窒息死亡，就算實施心肺復甦術急救也無效。他說，重大傷亡事故現場的急救原則是優先搶救甦醒機率高的傷患。

另外事故現場也傳出許多傷患除了呼吸困難外，口鼻也出血。據「首爾新聞」報導，通常大量踩踏事故現場中，窒息死亡的風險會大於外傷，人道主義醫生協會公共醫療委員會主席鄭亨俊分析，如果被巨大的重量壓著，心臟及肺臟就無法擴張，為全身供氧。所以就算不是被壓死，站著也可能窒息而死，這是因為前後兩側施加壓力，胸部及腹部就會像被擠壓一樣壓縮，無法呼吸。

南韓梨泰院29日深夜的踩踏事件中，除了呼吸困難外，許多傷患臉上也出血。圖為倒地被救治的傷患。（圖／路透社）

關於有現場搶救的醫生描述，患者除了臉色蒼白、說話困難、無法呼吸外，部分患者臉上也流了很多血，例如流鼻血、嘴巴出血等，還有腹部腫脹的情形。

鄭亨俊推測，患者出血可能是內臟器官多處損傷導致，包括內臟血管破裂、腹膜出血等，他說在承受這種程度的壓力後，患者的心臟及肺臟無法跳動，因此會先窒息，就算被施以心肺復甦術搶救回來，如果不迅速送醫急救，後續還有可能發生繼發性損傷，導致多處出血，尤其若動脈破裂，將會難以止血，因此CPR後仍有死亡風險。

他說肌肉量大的男性有一定承受壓力的能力，但是女性的肌肉量相對較少，在同等壓力下會受到更大傷害。

他警告，在面對壓傷事故時，必須確保胸前有足夠空間，防止肺部受到壓力，但面對周六深夜的踩踏事件，應該是沒有足夠空間，最好的方法就是不要去風險高的地方。