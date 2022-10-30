國民黨桃園市長候選人張善政擔任數字王國公司的執行董事，因涉及中資惹議，遭控把引進「數字王國」到桃園當作政見，根本引狼入室。國民黨文傳會副主委葉元之痛批，綠營真是井底之蛙，如果「數字王國」願意來台投資，才是求之不得，對台灣的影視產業會有很大的幫助，也證明綠營心中只有政治，沒有產業。

葉元之表示，數字王國是世界第二大特效公司，變形金剛、班傑明的奇幻旅程等知名電影動畫，都是該公司的作品，該公司執行長謝安，是他多年的好朋友，他從新北市中和的南山高中畢業，是道地的台灣人；雖然「數字王國」有中資「保利集團」的投資，但保利集團只是單純的投資者，且只佔12％，完全沒有參與公司治理。

葉元之指出，當時曾建議謝安來台灣設數字王國分公司，但謝安說他絕不考慮，因為台灣的產業太容易受到政治的影響，諷刺的是，2016年自由時報還曾報導「台灣小子拯救世界最大特效公司，但是馬政府拒合作」，批評馬政府不跟數字王國合作，而現在綠營卻害怕張善政引進「數字王國」，簡直荒謬。

葉元之說，張善政擔任數字王國的執董，也證明張善政是個頂尖的專業人士。謝安說，他是在張善政當科技部長時認識他，被張善政的google及宏碁的背景所吸引，張善政在康乃爾學的是土木工程，建築物的3D建模，就是動畫的最早雛形。

葉元之強調，很多人不知道，張善政幾位康乃爾的同學，還曾得過奧斯卡動畫獎，所以張善政是「數字王國」真正需要的人才，跟政治完全無關。謝安從張善政離開行政院長時就一直邀請張善政擔任執董，一直到這一兩年才如願，沒想到又因為政治因素被攻擊，讓人難過，證明綠營心中只有政治，沒有產業。