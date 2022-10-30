風流成性改不過了！有人妻在網上發文怒怨老公從交往到結婚8年，一直瞞著她有「外約」的壞習慣，直到被她抓包後，老公卻是流著男兒淚向她道歉，或是表示自己已經生病，希望她能原諒自己病態的行為，雖然，婆婆也很挺她將老公叫去跪在神明廳「家法伺候」，事後，她因不斷「監控」老公的行為而有所改善，但是這樣的日子也讓她很無奈感到心累。

一名人妻在「Dcard」論壇發文，她提到和老公103年開始交往6年後結婚，但老公在交往前就已經有「外約」的壞習慣，但也答應她交往後就會戒掉，109年2人結婚後，在登記結婚前，卻被她抓包老公玩直播，還送禮物，甚至在交往期間有多次「外約」其他女生被抓到過。

她當下見到老公流下男兒淚的道歉，也就原諒對方「一切的自私」舉動，如今，結婚2年後，某日她拿了老公的手機滑了一下，竟然發現雙方聊天內容寫著「很舒服，想再約」，讓她非常生氣的質問對方，老公因此向她坦承，2人在一起時間層外約過很多次，甚至還買過內褲以及和第三性發生關係，讓她當場崩潰，老公竟然曾在他們結婚的前一天，老公上夜班間，又或是趁她睡覺與不在老公身邊時多次作出離譜事情。

事發之後，她向婆婆告知此事，所幸婆婆也挺她，直接將她老公叫去跪在神明廳「家法伺候」，雖然婆婆也好言相勸，但她依舊想要離婚，並且要請婆婆幫忙勸老公簽下離婚協議書，但老公卻表示「會改變會去看醫生」，會積極治療這樣的病態，並向她表示自己已經生病，無法控制行為，聽完之後，她也心軟再給對方機會，並且每天查勤，完全不給對方一點私人空間，雖然對方的行為有所改善，但是對於一直監督對方感到心累，也不知道該怎麼和對方過之後的日子。

文章一出，網友紛紛留言表示「妳該怪的是自己的軟弱欸，妳改得了心軟嗎？改不了就繼續心痛啊」、「妳們錯就錯在以為這種玩咖會改，不可能的」、「對別人仁慈就是對自己殘忍」、「看前面幾行我就不同情妳了，其實真的是自找的」、「明知道答案卻還是要深陷其中」、「風流成性，改不過來的，提早離開對妳對他都好」。