許多人喜歡吃熱食，但太過滾燙的食物，長期下來容易對健康造成影響。肝膽腸胃科醫師詹宜學指出，一名約莫40歲的男性病患因為胃食道逆流反覆發作，嚴重影響生活作息，一問之下才知他平時有「愛喝熱茶」且「愛吃辛辣食物」的習慣，加上胸痛合併吞嚥困難等症狀，檢查結果發現是癌前病變。

詹宜學在臉書粉專PO文指出，該位男性病患在年初時已經做過胃鏡，但胃食道逆流仍然沒有改善，持續反覆發作，這次還多了胸痛合併吞嚥困難的狀況，於是再安排一次檢查，結果發現是「巴瑞特氏食道」。他解釋，國人發生胃食道逆流的機率非常高，每4人就有1位，如果長時間胃食道逆流，造成食道慢性發炎、潰瘍，食道很有可能會造成癌變，演變成食道癌。

詹宜學接著提到，胃食道逆流在演變成食道癌之前，會先形成一種癌前病變「巴瑞特氏食道」。由於長時間的胃酸逆流，會使得食道處於長期發炎的狀態，食道上皮細胞會逐漸變成柱狀細胞，很容易造成食道潰瘍、黏膜受傷、發生癌前病變，這種情形稱之為「巴瑞特氏食道」。

詹宜學說明，巴瑞特氏食道的症狀與胃食道逆流症狀相似，包括胃酸逆流、火燒心、吞嚥困難、食道異物感、胸悶、胸痛等。平時可透過以下8種方式預防：

▍少吃刺激性食物，例如麻辣火鍋、燒烤、炸物等油膩食物。

▍少吃脂肪、薄荷相關食物。

▍少喝含咖啡因食物，例如咖啡、茶、可樂、巧克力。

▍少喝過燙的湯品、飲品。

▍避免接觸菸酒。

▍肥胖者需減重。

▍飲食不要餐餐吃得又撐又飽。

▍定期檢查。

詹宜學提醒，若長期飽受胃食道逆流的困擾，不要讓自己長期處在情緒緊繃的狀態，記得尋求腸胃科醫師協助，配合醫師的指示安排適當檢查，除了進行合適的藥物治療之外，同時也要調整生活飲食習慣，有助於大幅改善胃食道逆流。