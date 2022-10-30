味全龍睽違23年重返季後賽，陣中多數龍將都是季後賽初體驗，郭天信在季後挑戰賽首戰開轟，不只跌破大家眼鏡，連他自己都有些意外，他認為洲際的風是有幫了些忙，「應該大家都沒想到吧！這球如果在天母應該是二壘高飛球吧！」

龍隊重組後升上一軍第2年就打進季後賽，原本外界認為能在季後賽開轟的可能是林智勝、吉力吉撈・鞏冠開轟機率高，沒想到昨天郭天信在9局棒打德保拉，敲出右外野陽春炮。

郭天信透露，昨天賽前就有聽到林智勝在講自己季後賽開轟紀錄，「他說如果他打，就是季後賽第15轟了。」後來媒體提醒林智勝的這幾支全壘打都是在總冠軍賽打的，季後挑戰賽都未開轟，郭天信笑著說：「是喔？那我等一下要去笑他。」

對自己的各項數據都瞭若指掌的郭天信也主動提到，「昨天如果不是岳政（華）開轟，應該是我是最年輕紀錄吧？」生涯首次季後賽，郭天信坦言剛開始會緊張，直到5局左右才能感覺到學長所言的含義，「學長都講過，但我們沒打過，花了5局才理解。」

雖然球隊在系列賽陷入落後，但郭天信認為球隊氣勢並沒有因此消沉，「賽前還是一樣像小朋友一樣在玩，我們也知道輸了就沒了，但只能把該做的事做好，不可控的就隨緣，交給老天爺。」