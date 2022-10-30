世界羽聯BWF世界巡迴賽超級750系列法國羽球公開賽女單準決賽，寶島一姐戴資穎賽前就感覺身體狀況不太好，但仍努力上場完成任務，可惜身體不適影響了發揮，最終15比21、10比21直落二不敵中國大陸何冰嬌，未能晉級決賽，賽後何冰嬌稱讚小戴場上技術好，有些出手打得她都立正了、無法做出步伐回擊。

法國羽球公開賽女單4強賽，戴資穎面對正值對戰4連勝的何冰嬌，因身體狀況不在最完美狀態，賽後接受中央社訪問時透露自己下場要比賽時就覺得相當辛苦，這樣的狀況也反映在比分上有較大落差，兩局比賽小戴都曾落後到超過10分。

除了身體不適影響表現，戴資穎也稱讚何冰嬌球路相當靈活，加上又是左撇子，出手上也會有較高的隱蔽性，她也希望透過這次經驗，學習面對相同考驗下，自己如何去找到改善方法。

何冰嬌將與西班牙世錦賽、奧運金牌名將馬琳（Carolina Marin）爭奪本站女單冠軍，對於和戴資穎的交手，何冰嬌表示很欣賞小戴的技術風格，並說小戴的一些出手打得她來不及反應做步伐，只能站著看球落地，希望有一天自己也能有這樣好的技術。