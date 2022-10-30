針對近日熱議的故宮文物破損風波，中廣董事長趙少康今(30日)在臉書發文譴責，最近出事的故宮博物院院長吳密察，本身就是個大台獨，質疑總統蔡英文是什麼用意？故宮國寶躲過抗日、剿匪，從北京到四川到南京到台灣，從來都沒有破損過，吳密察當院長沒幾年就破了三件。他痛批民進黨根本沒有把國寶當國寶，犯了錯還找理由抵賴，這樣的政府根本沒有繼續支持的道理，呼籲用選票告訴民進黨不可以靠勢行騙天下。

趙少康表示，民進黨口口聲聲辯說蔡英文沒有說要台獨，但蔡英文重用的人從大法官到監察委員，從中央選委會到轉型正義委員會，幾乎都是台獨，最近出事的故宮博物院院長吳密察，本身就是個大台獨，蔡英文讓一個大台獨的人去當中華民國國史館的館長，又來當故宮博物院院長，蔡英文是什麼用意？

他指出，這兩個機構的首長都是有指標意義的，司馬昭之心路人皆知。故宮的國寶在中國大陸的時候，躲過抗日、剿匪，歷經千辛萬苦、從北京到四川到南京到台灣，四處逃難奔波，但從來都沒有破損過，吳密察當故宮博物院院長，沒幾年就破了三件，總價值高達25億，不但沒有保險，還隱匿不敢告訴民眾。吳密察以為他叫密察就可以「祕密的存查」嗎？

「如果這種事情在日本發生，館長一定切腹自殺以示負責，在韓國大概也差不多。」趙少康痛批，結果在蔡英文主政之下，好像什麼事都沒發生，還說黏回去修復就好了，這是什麼歪理？破損後的國寶跟完好的國寶價值是一樣的嗎？民進黨執政，壞事一件一件做、簡直罄竹難書，連逃過日本、中共的國寶都逃不過民進黨的手掌，民進黨根本沒有把國寶當國寶，非常可惡。犯了錯還不肯承認、還要狡辯、找理由抵賴，這樣的政府根本沒有繼續支持的道理。

趙少康強調，相比民進黨在中央的荒唐執政，台中在盧市長的主政下，空污排碳大幅減少，捷運規劃完成只卡在中央核定後就可以大步前進，無論是公園、學校、教育文化、圖書館、大型建設都改善良多，所以在台中我們要繼續支持李中、支持盧秀燕高票連任！在台北也要堅定支持蔣萬安，以及勇敢發聲、勇往直前的徐巧芯，讓我們用選票壓過民進黨，告訴他們不可以靠勢，不可以靠「抗中保民進黨」一招就想行騙天下！