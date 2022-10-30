苗栗縣長徐耀昌在縣府文觀局長林彥甫陪同下，巡視闖關攤位並感謝各界對慢魚計畫的支持與協助。（李京昇攝）

苗栗縣政府推動慢魚計畫，30日在竹南鎮龍鳳漁港辦理慢魚海岸成果展，以「在地漁法」、「慢魚見學」、「海洋遊憩」3大主軸，安排傳統漁法石滬展示、漁產拍賣、海岸小旅行、陸地衝浪，來讓民眾深入感受苗栗海線之美，縣長徐耀昌等人也到場與民眾同歡，希望大小朋友藉由有趣的闖關活動，認識並且學習、實踐正確的海洋保育與飲食觀念。

縣府推動「苗栗慢魚海岸」已邁入第4年，今年10月辦理戶外吹吹風電影院、海線鐵道百周年紀念、海廢靜態藝術展、港邊饗宴、傳統魚法傳承、海岸小旅行及慢魚成果展等展現近年推動成果。

今天苗栗慢魚系列活動慢魚成果展，安排慢魚市集、漁獲競標show、慢魚知識傳遞、海洋遊憩體驗、攤位闖關互動、慢魚工作坊及海岸舞台音樂表演等豐富內容活動，吸引許多民眾攜家帶眷，參與活動認識慢魚，建立永續海洋觀念。

苗栗縣長徐耀昌在縣府文觀局長林彥甫陪同下，巡視闖關攤位並感謝各界對慢魚計畫的支持與協助。林彥甫表示，慢魚計畫串聯沿海竹南、後龍、通霄、苑裡4鄉鎮推廣苗栗海線之美與海洋資源，在立委陳超明的協助下更是爭取竹南到後龍成為縣級風景特區，並獲得交通部觀光局通過，未來沿著後龍好望角到白沙屯拱天宮、苑裡都能體驗到在地豐富的觀光資源與文化特色。

徐耀昌表示，慢魚計畫自108年推動至今獲得各界協助與支持，苗栗不僅有南庄、三義國際雙慢城以外，慢魚海岸計畫也致力發展竹南、後龍、通霄、苑裡觀光與產業，其中最重要的就是重視海洋生態以及海洋的環境保護，並在各界志工或單位共同推動海洋友善、淨灘等活動實踐國際慢魚活動的主旨內涵。

徐耀昌說，苗栗慢魚海岸計畫凝聚各單位的重視，以海洋共同利益彙整各方資源，今年更成立2023國際慢魚年會委員會，為參加2023年義大利國際慢食年會籌措準備，期以將工作成果向國際分享，邀約大家一起來推動苗栗慢魚精神，落實永續海洋目標，一同相遇慢魚海岸享受美好山海生活。