韓國首爾梨泰院昨（29）日晚間發生嚴重踩踏事故，造成嚴重傷亡事件。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安今日就在臉書上深感哀痛，表示「聽聞不幸的訊息，我們同感哀痛；願傷者早日康復，逝者安息，家屬節哀」，引發討論。

韓國梨泰院昨天晚間發生大規模的踩踏事故，造成最少151人死亡、82人受傷的慘劇。據了解，這是疫情封鎖後韓國迎來的第一個萬聖節，聚集了約10萬人潮。對此，蔣萬安也在臉書上指出，韓國首爾梨泰院昨晚舉辦大型萬聖節活動爆發踩踏意外，失蹤及傷亡數字仍在擴大。蔣萬安更沉痛表示，「聽聞不幸的訊息，我們同感哀痛；願傷者早日康復，逝者安息，家屬節哀」。

此篇文章一發出，許多網友紛紛留言表示「願逝者安息」、「願傷者平安無事」、「所以大型活動，安全是非常重要的」、「想到就很難過，是多少家庭破碎的」、「不管任何大型的活動，都要有疏散避難的準備」、「給台灣的縣市首長一個警惕，日後辦活動都必需謹慎再謹慎」、「以此為鑑，臺北為台灣人口稠密之處，希望跨年＆過年過節時能落實完善疏運系統」。