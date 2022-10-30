勞工局長王鑫基說，9年下來每一戶案家龐大的修繕費，全由民間的企業團體和民眾慷慨解囊，才能讓修繕行動綿延不斷。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府勞工局媒合各大工會志工組成做工行善團，自2013年起，為台南的貧困家庭修繕房屋，打出好口碑，也多次跨縣市服務，迄今完成195戶修繕案。勞工局長王鑫基說，9年下來每一戶案家龐大的修繕費，全由民間的企業團體和民眾慷慨解囊，才能讓修繕行動綿延不斷。

做工行善團助弱勢家庭修繕房屋，起於副總統賴清德過去在台南市長任內開始推動，志工們利用工作之餘，上山下海到各地修屋子，而這幾年，服務對象從原本的職災勞工擴大至弱勢家庭，如社會福利資源外的邊緣戶、原住民、獨居長者，甚至有外縣市的民眾看到相關報導，主動洽詢想幫助房屋急需修繕的弱勢戶。

日前嘉義縣大埔鄉有一戶案家，因為案主阿嬤已年邁，居住的老厝年久失修，但因家中經濟狀況不佳而無法修繕，當地慈善團體得知後，四處求助卻不斷碰壁，在求助無門之下，無意間上網搜尋到台南的做工行善團，勞工局和修繕志工們會勘後決定幫忙，案主阿嬤也才終於有一個舒適的家。

王鑫基表示，做工行善團成立至今，每一戶案家的修繕費用，都由民間企業和民眾熱心捐助，沒有動用到任何公款，還有許多工會定期小額捐款，積少成多，聚沙成塔，也都是做工行善團推動服務的重要支持力量。

做工行善團這周末前往下營區、安南區做修繕工程，木工志工則至官田區隆田陸橋下的二手家具倉庫整修家具，王鑫基說，下營和安南區這2戶案家的修繕材料費，皆由台南北區扶輪社捐30萬元支應，昨日該單位社長吳當進也率多名社員前來關懷，他們表示雖然不懂修繕，但藉由捐助機會，也等於幫助修繕，是難忘的經驗。