「救國團是全民的公益團體，黨產會非法搶民產，剝奪員工工作權。」今天下午台北雨勢不小，救國團號召10萬人在凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」遊行活動，除了抗議黨產會沒收救國團的財產，也擴及民眾對台灣現況不滿及對未來的憂心。

救國團在2018年被黨產會認定為國民黨附隨組織，財務也被接管，難以運作下去。救國團今天發起的大遊行活動兵分三路，分別從中正紀念堂大孝門、中正紀念堂大忠門及「捷運台大醫院站」出發，由於雨勢頗大，民眾穿著雨衣、手拿中華民國國旗及救國團團旗前進，沿途吸引許多民眾加入。

隊伍前進過程中，許多民眾表達心聲。救國團受委託經營各地運動中心，一位在運動中心工作的先生表示，他們不隸屬任何政黨，不管是游泳池、健身房或櫃檯的人員，所做的工作就是為民眾服務；另一外女士則說，救國團過去主要從事公益活動，在社會上提供很多正向力量，不應該被消失，「還我救國團」。

三支隊伍在下午3時抵達景福門集結為「救國大隊」，隨後進入凱道展開集會區活動。救國團主任葛永光表示，救國團是台灣人的共同記憶，過去為國家培養非多優秀青年，而在這次疫情中，還成為全國第一個收留確診病人的防疫旅館，只要國家、政府、民眾有需要，救國團的身影就無所不在，但現在卻遭到黨產會無情打壓，他們要站出來發聲。

救國團召集人吳清基則說，70年前，國防部依據行政院訓令成立救國團，這些年來，救國團從事青年及公共服務，不涉及政黨。黨產會對救國團的處分，已危及救國團1700位員工及5000位學習中心、教育中心、運動中心的講師共約7000人生計，因此他們希望透過遊行希望政府重啟和救國團的協商，「饒了我們吧」。

前總統馬英九則說，他在高中及大學時期都參加救國團活動，之後能服務公職40年，受益於救國團給的訓練。現在救國團受到這樣的待遇，他很憤怒，一定要站出來，才能避免情況再惡化。

馬英九還批評蔡英文總統以不公平、不正義的方式對待反對黨，讓台灣不再是民主自由的國家。而且，現在台海情況嚴峻，蔡英文總統卻說「兩岸互不隸屬」，這不但違反中華民國憲法，也是搞分離主義，將國家帶入險境。

前副總統、和平公義社創辦人呂秀蓮也出席遊行活動，她表示是抱著感恩的心前來，因為她大一時參加救國團舉辦「的國際事務研習營」，開啟了人生志向，之後走遍4、50個國家，為台灣拚搏。

呂秀蓮附和這次遊行的主題「和平」，她表示，全世界都在警告台海將發生戰爭，台灣可能成為「烏克蘭第二」，因此台灣2350萬人應該向全世界宣示，「拒絕戰爭，台灣不做第二個烏克蘭」。

國民黨台北市長參選人蔣萬安則說，救國團是他的祖父蔣經國所創建，當時號召青年加入抗共保台的行列，而隨著時代的演進，救國團現在成為許多人的共同記憶。他並在現場唱起救國團的招牌歌曲〈萍聚〉，喚起大家的記憶。他強調，救國不分顏色，但民進黨卻讓救國分藍綠，把台灣人的青春記憶變成鬥爭的對象，讓人遺憾。

活動中，救國團提供參加民眾印有小丑圖案的口罩，象徵救國團是帶給大家快樂的團體，如今卻遭到打壓和迫害，被逼到角落滿腹辛酸和流淚。活動最後在〈中華民國頌〉、〈明天會更好〉的大合唱聲中結束。