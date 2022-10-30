宜蘭縣羅東鎮南門圳、知名大飯店旁的溝圳上下游，今（30日）呈現一片「橘色」。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

環保局獲報後即派員前往現場稽查，羅東鎮長吳秋齡得知後迅速至現場關心狀況。（羅東鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣羅東鎮南門圳、知名大飯店旁的溝圳上下游，今（30日）呈現一片「橘色」，民眾看到秒在臉書「宜蘭知識＋」PO文，問上游怎麼了？有網友笑稱「泰式奶茶」，也有不少人懷疑不肖廠商排放廢水；宜縣環保局獲報後即派員前往稽查。

1名網友在臉書上貼文表示，「請問一下上游怎麼了？整條溝渠變橘色，而且越來越橘了」，不少網友留言懷疑黑心工廠利用下雨天跟假日偷排放廢水，因為黃土的水也不會這麼橘；也有網友笑稱「要不要來杯拉茶」、「泰式奶茶」；更有人說萬聖節裝扮嗎？很應景。

環保局獲報後即派員前往現場稽查，羅東鎮長吳秋齡得知後迅速至現場關心狀況。環保局表示，採樣的水無異味，疑似最近連續大雨，造成地下水充沛，因水含鐵量高，碰到空氣就會氧化，而鐵元素需要氧化的時間，所以剛抽排水時無色，但隨著氧化時間愈長，顏色就會愈橘。

環保局說，因氣象報導今晚有豪大雨，溪水恐已暴漲，擔心人員安全，先不往上游稽查；目前正擴大清查羅東鎮及鄰近地區的施工開挖案件，持續追查來源，已有加派人力取樣蒐證，把汙染源找出來。