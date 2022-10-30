移民署為宣導「新住民培力發展資訊網」，30日在二二八和平公園舉辦「秋日移人草地派對」，邀請新住民家庭、外籍專業人士、移工及國人一同參與，活動現場反應熱烈。

移民署署長鐘景琨表示，新住民發展資訊網創設的初衷，為體貼、照顧新住民，跨部會整合中央及地方各項政策資訊，以一站式入口網的方式，提供新住民快速搜尋，取得生活、就業、教育及衛生等相關福利及權益資訊，不需來回奔波於政府各個部門，即可快速取得重要資訊。

「秋日移人草地派對」由越南朋友組成的「越台音樂團」打頭陣，帶來越南道地經典歌曲，印尼武術團進行氣勢震撼的Pencak Silat格鬥競技表演，炒熱現場氣氛。來自印尼的華裔創作歌手樂夏即興演出與民眾同樂。移民署還邀請新住民子女獎助學金特殊才藝獲獎者，弘道國中7年級學生和親友組隊，進行古箏及勁舞表演，獲得民眾熱烈迴響。

移民署表示，培力網舉辦「臺灣好玩耍 高額獎金讓你拿!」攝影徵件活動，拍攝自己與臺灣特色景觀、建築或動植物生態，11月28日以前上傳培力網活動網頁，即有機會獲得活動獎金。