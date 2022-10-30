大陸「探索二號」科考船攜「深海勇士」號載人潛水器日前完成一系列海試任務，已返回海南三亞。海試期間，科研人員成功在海底布設大深度原位科學實驗站，將實現深海長周期無人科學考察。

新華社引述中國科學院消息，原位科學實驗站是近年來由大陸提出的一種新型深海裝備技術體系，它以深海／深淵基站為核心，可攜帶多種無人潛水器，並可接入化學／生物實驗室等平台，在深海／深淵原位開展一系列科學探測和科學實驗。

「在海底布設原位科學實驗站相當於把陸地實驗室的測試、分析儀器整體搬到海底」，中國科學院深海科學與工程研究所副研究員陳俊表示，與從海底取樣後拿到陸地實驗室檢測的傳統海洋調查方式相比，在深海原位進行科學實驗，可以避免因環境變化導致的樣本資料損壞或缺失。

報導指出，此次布設的原位科學實驗站系統將在海底全自主工作，能夠進行自身狀態監測和智慧管理，所有資料通過深海滑翔機中繼通訊定期傳回岸基控制中心，科研人員也可以對原位科學實驗站進行遠端控制。實驗站同時配置了兆瓦時級鋰電能源系統，可儲存1000度電，支持實驗站在海底連續工作半年以上。

此次海試通過「深海勇士」號載人潛水器進行海底基站與原位實驗室的水下連接，並對基站的海底航行能力及自主位點移動功能、原位實驗室的自主運行模式切換功能，以及電感耦合無線通訊功能等進行了驗證。實驗站後續還將接入更多智慧化無人實驗、探測及資訊傳輸系統，實現深海長周期無人科考。