國民黨高雄市長候選人柯志恩30日在鼓山區大榮高中旁操場主辦「南方響起誓師大會」。（洪浩軒攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩30日在鼓山區大榮高中旁操場主辦「南方響起誓師大會」。（洪浩軒攝）

2022九合一選舉逼近，國民黨高雄市長候選人柯志恩30日在鼓山區大榮高中旁操場主辦「南方響起誓師大會」，邀請台南市長候選人謝龍介、屏東縣長候選人蘇清泉、嘉義縣長候選人王育敏同台造勢，超過萬名支持者到場力挺，現場氣氛熱鬧滾滾。

「南方響起誓師大會」特別邀請到知名歌手王中平、朱海君到場演唱並與群眾互動，現場氣氛相當熱絡，宛如一場嘉年華會，除了南部4位縣市首長候選人合體同台，國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平也到場為黨內候選人助選，高雄在地議員及候選人也到場相挺，現場氣氛也在柯志恩到場後沸騰到最高點。

柯志恩表示，40年前他搭火車北漂，40年後搭高鐵回南部，他看到高雄的差距，現在的高雄遠觀天空有空汙，看向地面路不平，望向周遭則會發現許多售租房屋的看板，陳其邁都只用片面數字訴說他的政績，但高雄人日子真的過得沒比較好。

柯志恩強調，她雖然回來比較晚，但絕對不會短，國民黨在南部實在太弱，她會負起翻轉南部的力量，帶領國民黨重新反省並且重返執政，讓大家知道南部不只有民進黨的聲音，他們向大家宣示南方響起，將會共同力守南部、永遠鞏固藍天。

朱立倫指出，民進黨執政有夠「軟」，這幾年來越做越爛，連2天前故宮國寶都可以被摔破，成為世界性的大笑話、大醜聞。南部可以變成台灣的龍頭，高雄、台南、屏東、嘉義地區的民眾願意改變，很多年輕人都北漂離開南部，拜託大家一起將南部改變、翻轉。

謝龍介怒批，高雄2年多前補選，陳其邁跟大家說他要「2年拚4年」，結果一切都是空，民進黨從中央到地方也都喊說「有政府會做事」，遇到疫情組成國家隊，但事實卻是口罩要排隊、疫苗要排隊、快篩要排隊。民進黨在台南執政30年，他向群眾喊話，沒有政黨輪替就無法監督，許多骯髒事就會被掩埋，若民眾願意給他4年，他絕對讓大家懷念40年。

蘇清泉也批評，民進黨在高雄長期執政25年，人口大量流失，這樣竟然可以喊「我屏東我驕傲」，屏東土地很大，他們可以跟高雄連線，工業區、精密工業都可以來到屏東發展。

王育敏表示，在南部民進黨長期執政擁有大量資源，把自己當土皇帝走路都橫著走，國民黨要靠大家集結起來扮演眾多小蝦米，扳倒民進黨這隻大鯨魚，南部要政黨輪替，實現民主最重要的精神，無論是嘉義、屏東、台南或是高雄都要翻轉過來。