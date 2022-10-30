雲林縣1級戰區麥寮鄉長選舉，國民黨林建鴻（右）本月22日成立競總。（摘自林建鴻臉書／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉長選舉共5人參選，被視為1級戰區，民進黨許忠富最早成立競總，隨後是國民黨林建鴻，另3人許志豪、蔡長昆、林宜豊都選在29日成立競總，政壇人士30日分析，5人競總就定位，將展開選前最後衝刺，麥寮鄉長期藍大於綠，加上綠營出現「茶壺裡的風暴」，有機會綠地變藍天。

前麥寮鄉長許忠富本月10日成立競總，邀雲林縣長候選人劉建國、麥寮子弟新北市長候選人林佳龍站台，聲勢浩大。現任縣議員林建鴻於本月22日成立競總，凝聚藍營向心力。現任縣議員許志豪、現任麥寮鄉長蔡長昆、政治素人林宜豊，則不約而同在本月29日成立競總。

政壇人士分析，早期麥寮鄉長都為國民黨籍、無黨籍，直到2014年許忠富當選，民進黨才首度插旗麥寮，2018年民進黨蔡長昆同額競選接棒，綠營鄉長在麥寮經營8年，支持者有所增加，但整體而言還是藍大於綠，本屆雲林縣長選舉，國民黨張麗善在麥寮鄉大贏9100餘票即可見端倪。

另外，民進黨此次麥寮鄉長選舉出現「茶壺裡的風暴」，蔡長昆、許志豪2人違紀參選，與許忠富出現「網內互打」情況，讓民進黨支持者左右為難，選票可能分散，國民黨林建鴻若能凝聚藍營支持者，並尋求中間選民與年輕選票的認同，有機會突圍而出。

不過政壇人士提到，地方鄉鎮市長選舉，政黨約束力並不大，不少選民「選人不選黨」，地方人脈才是勝選關鍵，因此藍、綠候選人在最後距投票日不到1個月，均全力拜票固樁。麥寮選舉人數約3萬7000人，根據歷年鄉長當選人得票數來看，估計要拿下約1萬票才能贏得勝選。