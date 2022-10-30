鍾東錦也提出體育政見，他表示，將加速興建苗栗市和頭份竹南地區的2座全民運動館。（鍾東錦競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

無黨苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部30日下午5點多舉辦體育界後援會成立大會，鍾東錦也提出體育政見，他表示，當選縣長主要的工作項目之一，就是開放苗栗縣運動場館，並延續縣長徐耀昌政策，加速興建苗栗市和頭份竹南地區的2座全民運動館。

今天下午包含足球委員會、國標舞委員會、元極舞委員會、運動舞蹈委員會、跆拳委員會、土風舞委員會、射箭委員會、疊杯委員會、三灣鄉體育會以及籃球委員會等22個單項委員會，6個鄉鎮市體育會，總共28個體育團體都派員前往參加力挺鍾東錦。

鍾東錦說，看到這麼多體育人來幫他加油打氣，內心感到十分激動，因為自己也很喜歡運動，選舉期間行程較為繁忙，但幾乎每天下午他都會留一個空檔，在議會附近空地慢跑，一來可以整理思緒、二來可以讓身體達到一個健康的循環代謝，透過固定的跑步習慣，讓他深深體會到運動健身的重要性，未來更希望和所有的體育人一起打造苗栗體育大縣的榮景。

鍾東錦表示，徐耀昌縣長已順利爭取總計2.5億元經費，利用苗栗市中正路旁國立苗栗農工舊校區，興建苗栗市全民運動館，此外在苗北藝文中心後方公有地，也將同步興建竹南、頭份地區的全民運動館，他未來必定將延續徐縣長「南北均衡發展」政策，分別與苗栗市長、竹南鎮長、頭份市長密切配合，達到無縫接軌，確保2座全民運動館如期完工，提供鄉親完善的運動休閒空間。

鍾東錦指出，對於苗栗體育發展，他將朝向深耕學校體育發展擬定奪牌計畫、持續推動武術教育、活化開放體育館場、定期保養更新體育設備、發展健康樂活城市、舉辦多元化與國際化競賽活動等6大面向展開，期望達成帶動全民運動風氣，更透過體育運動將苗栗行銷至國際。