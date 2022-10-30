官靈芝（中）與無限融合同台演出。（新視紀整合行銷提供）

「2022海客祭」29、30日於永安海螺文化體驗園區舉辦，吸引逾萬人參與。「八十八顆芭樂籽」樂團與樂天女孩合作演出，主唱阿強事前特地找媽媽惡補客語發音，特別獻唱〈戀曲 1980〉致敬樂天女孩充滿香香氣息的演出氛圍，笑稱自己是今晚最幸福的男人，被粉絲暱稱太陽男神的他，果真也為現場帶來首日無雨日。

金曲客語歌后官靈芝首次與無限融合TFP合作，將傳統歌曲〈落水天〉改編成爵士曲風，此外，官靈芝更以渾厚嗓音演繹電影《無間道》主題曲〈被遺忘的時光〉客語版本。而曾三度獲頒金曲獎最佳客語歌手獎的劉劭希，領軍全台唯一客家搖滾兒童樂團「搖滾童謠」，連唱7首歌曲送上青春搖滾樂音。

陳昇、黃連煜、阿Van合體新寶島康樂隊為第二天帶來壓軸演出，黃連煜表示：「這禮拜都在墾丁王的yellow house錄音兼玩耍，這樣的工作方式好像比較適合大家，但是一個禮拜每天吃飯喝酒的又沒爬山，身材不走樣很難。」昨歡度64歲生日的陳昇則開心加唱歌曲，讓現場觀眾直呼賺到。