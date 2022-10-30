國家級的故宮博物院，28日被國民黨立委陳以信爆料，館藏清朝嬌黃釉綠彩龍紋碗被打破，還要內部人員封口。對此，故宮博物院院長吳密察否認隱匿，並自爆3件毀損的國寶都已循程序回報、議處。媒體人陳文茜昨（29日）被問到此事，罕動怒嗆：「荒謬至極」，並質疑故宮管理制度不佳以及院長沒說實話。

陳文茜29日在臉書分享近代才女林徽因的故事，因內文提到她不惜抱著病體也要傳承中國建築，引發網友感嘆與故宮摔壞國寶一事形成強烈的對比。對此，陳文茜留言回應，開頭便斥責「荒謬至極」，接著表示過去9年曾任故宮博物院咨詢委員，深知台北故宮最重要的部門之一為文物處（第三處），「如何拿器皿、包裝，一定需要特殊專業。古畫還有因光線而色彩失去的問題，磁器只有不專業的人持拿，才會破損。絕對沒有什麼『無人為破壞』。」

事發後，吳密察在記者會強調國家對於國寶和重要古物，若缺損如何呈報有一套規則，而這三件文物在分級中列為暫定分級裡面的一般古物，破損後採密件處理無不當，至於修補完成價值會打幾折，他表示不清楚。陳文茜坦言看到吳密察的說明後，感到很失望，忍不住批評：「除了自己本身在此職位外行之外，也未重視專業人士的建議及文物保護的傳𠄘。」

陳文茜指出這幾年故宮走了一些老師級的人，取而代之的是新人，但把新進訓練好就不成問題，直言：「重點應該是院內錯誤管理、沒有做好傳承、出了事院長不說實話。」

許多認同的網友紛紛留言：「真的就是這四個字『荒謬至極』」、「只有文茜姐會說真話」、「聽吳密察的對外回應，我無力又心痛的笑了出來。」