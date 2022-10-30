民進黨28日晚間舉辦「社群之夜」活動，蔡英文總統致詞表示，年底還要選地方縣市首長，如果選得不好，恐會讓國際懷疑台灣人是不是改變主意了，年底選票要決定執政路線是不是要往前走，國際是不是會更有力地支持台灣。但藥師林士峰今(30日)則在臉書發文批，蔡英文帽子變不出戲法，只能打恐懼牌力挽狂瀾，但任內斷交不斷的總統怎麼好意思談「國際支持」？猛酸販賣恐懼就是政客的夢幻騙票工具。

蔡英文致詞在推薦民進黨各縣市候選人後，蔡英文談到，年底的選舉大家的一票除了決定家鄉要有更好發展，更是要決定國家也要有更好的發展，北北基桃是最艱困選區，候選人若能如果能克服困難順利當選，一定能讓首都圈成為國際級的大都會。

蔡英文也指出，「如果我們選得不理想，那想一想國際間會怎麼樣解讀呢？他們會問說台灣人民是不是改變主意了？這樣子的話，這些國家會不會對台灣的信心打折扣呢？所以年底的選舉，大家的一票決定我們執政路線是不是要繼續往前走，更是要決定國際會不會持續更有力的支持台灣，大家說對不對？」

藥師林士峰在臉書不留情猛批，販賣恐懼是政客的夢幻工具，憑藉著販賣恐懼謀取史上最高票當選的蔡英文總統更是箇中好手。即使快要卸任的現在，帽子變不出戲法的蔡英文主席，也只能打恐懼牌力挽狂瀾。

「我就問一句，」林士峰酸，任內斷交不斷的蔡英文總統，怎麼好意思說，民進黨若年底選不好，恐讓國際懷疑台灣改變主意，難道還有黨能把「外交」做的更差嗎？