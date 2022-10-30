桃園雲豹職業籃球隊專屬啦啦隊「電豹女」，29日出席館長陳之漢旗下電商品牌「Notorious X 大力水手Popeye聯名西門快閃店」開幕活動，不僅與館長共同擔任一日店長，更帶來青春活力的舞蹈演出，成為快閃店最美麗嬌點。

電豹女成員小楓、吉拿、安汝、草莓、儀諪29日出席位於西門町的聯名快閃店活動，為館長的電商品牌Notorious站台，並展現有別以往的性感曲風，以散發青春氣息的可愛舞姿，替活動揭開序幕，同時擔任快閃店一日店長，過程忙碌且充滿趣味，不僅體驗高人氣的大力士限定拳擊機，也與現場觀眾熱情互動，展現十足魅力。

小楓與草莓異口同聲表示，「拳擊機非常有趣！我們在籃球場活動時，與粉絲總會有一段距離，但這次來快閃店感覺很不一樣，可以近距離接觸到粉絲，有更多互動，而且現場真的非常熱鬧。」

館長陳之漢致力於推廣健身運動，建立起知名品牌形象，現在更跨足至職業籃球隊，與雲豹隊成為合作夥伴，持續為運動宣傳盡心盡力，雙方未來將展開更多緊密合作，請球迷拭目以待！