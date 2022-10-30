桃園市交通局在捷運林口長庚A8站，以「科技、人、車」為主題，舉辦為期一周的智慧科技交通安全防護成果，透過影片展示、行人與駕駛模擬視角互動體驗寓教於樂。（交通局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園近年積極透過科技執法改善交通安全，為強化桃園市非號誌化路口行車安全及行人路口穿越保障觀念，交通局在捷運林口長庚A8站，以「科技、人、車」為主題，舉辦為期一周的智慧科技交通安全防護成果，透過影片展示、行人與駕駛模擬視角互動體驗寓教於樂。

桃園市長鄭文燦表示，桃園近年一直關注交岔路口改善，尤其是非號誌化路口行車安全及行人路口穿越保障，希望透過導入AI及科技設備如雷達偵測輔助，自動偵測行人與車輛，提醒駕駛人即時留意前方路況，讓用路人提高警覺，也讓車輛通過路口時達成主動降速，3年來交通部共補助桃園4750餘萬，設置新式交通設施試辦「智慧路口防護計畫」。

鄭文燦說，今年共完成10處路口，包含「行人穿越警示系統」及「非號誌智慧路口安全警示系統」等兩大防護系統，前者在非號誌化路口，透過AI影像辨識系統來偵測行人，並傳送訊號至資訊可變看板，提醒駕駛人應減速並優先禮讓行人通過，改善最顯著是由事前平均時速39.4公里降為時速25.6公里，平均速率下降約35％。

「非號誌智慧路口安全警示系統」則是使用路側偵測雷達設備感應各向來車，自動觸發警示牌面提醒留意前方路況而主動降速，改善最顯著是由時速37.3公里降為25.1公里，平均速率下降約32％。

交通局長劉慶豐表示，透過系統建置，希望能落實駕駛注意來車、車前狀況，與減速慢行等重要觀念，改善駕駛不正確行為及降低錯誤次數，確保各個方向用路人安全，透過用科技速率示警，有效減少與速度相關的交通事故。